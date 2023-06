Dybala e Oriana, frasi d'amore nel segno della Roma. E lady Matic approva

ROMA - Non solo la foto di gruppo insieme a Nemanja Matic e alla sua famiglia, ma anche qualche scatto di coppia per Paulo Dybala e Oriana Sabatini che hanno voluto poi condividere sui social le emozioni vissute all'Olimpico in occasione della vittoria sullo Spezia che ha chiuso la stagione della Roma, la prima in giallorosso per il fantasista argentino come del centrocampista serbo di cui è diventato amico oltre che compagno di squadra.