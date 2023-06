Dybala prova un piatto tipico venezuelano: la reazione è sorprendente

ROMA - Se l'amore è condividere Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno mostrato ancora una volta il profondo legame che li unisce ormai da anni. Lo hanno fatto in un video postato dalla 27enne cantante e modella argentina su TikTok, in cui si vede il fantasista della Roma e della 'Seleccion' campione del mondo provare una 'cachapa' all'interno di un ristorante.

Dybala, Oriana e la 'cachapa': l'assaggio social

Si tratta di un piatto tradizionale del Venezuela, patria della madre di Oriana (l'attrice Catherine Fulop), una sorta di tortilla a base di farina di mais che lady Dybala ha offerto all'idolo dei tifosi giallorossi. E Paulo non si è certo tirato indietro, assecondando il desiderio della sua dolce metà e rendendola poi felice con il suo 'responso': "Molto buono" e un pollice in alto in segno di approvazione. La coppia, che ha scelto Miami per le vacanze, fila anche a tavola.