Dybala e Lautaro scatenati al matrimonio di Correa: parte la sfida di ballo

FIRENZE - In attesa di sfidarsi con le maglie della Roma e dell'Inter nel prossimo campionato, Paulo Dybala e Lautaro Martinez lo hanno fatto 'in pista' a Panzano in Chianti dove sono stati ospiti con le rispettive compagne al matrimonio del connazionale Joaquin Correa, ex Lazio ora interista convolato a nozze con Chiara Casiraghi (figlia dell'ex centravanti juventino e laziale Pierluigi).