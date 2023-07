"Dybala? Alla Roma ha ritrovato gioia. Ora lo Scudetto per i tifosi"

ROMA - Santos Turza , 73 anni e più della metà della sua vita passata a scovare telenti per l'Instituto, conosce Paulo Dybala da quando era un bambino . Il dirigente è conosciuto per essere lo scopritore dell'attaccante della Roma, che è diventato, tra le altre cose, uomo immagine di Adidas . Ai micofoni di Sportitalia ha ricordato il primo impatto con Dybala con un sorriso: “Arrivò questo ragazzino di dieci anni per un provino accompagnato dal padre. Quanto mi ci volle a capire che avevo davanti un crack secondo lei? Dopo 10 minuti dissi ai miei collaboratori che andava tenuto...“.

Dybala, sogno Scudetto con la Roma

“E’ stato solo l’inizio, ma si è visto che peso possa avere Paulo in una squadra che lo mette nelle migliori condizioni per rendere. Penso che con lui la pericolosità della squadra di Mourinho aumenti molto. José da lui sta tirando fuori il meglio a livello motivazionale e credo e spero che possano alzare ancora di più l’asticella, magari regalando il sogno di uno Scudetto ai tifosi, mercato permettendo. Alla Roma credo che Paulo si sia sentito di nuovo importante e apprezzato in pieno. Non che alla Juventus non lo fosse, ma la piazza giallorossa era quello che più gli serviva in questo momento, forse”, ha aggiunto Turza, uno dei primi tifosi di Dybala.