Matic non risparmia Dybala: altro siparietto social tutto da ridere

ROMA - Un fenomeno dentro e fuori dal campo. Paulo Dybala continua a sorprendere i compagni di squadra. E’ un ragazzo sveglio, curioso e apprende in fretta. In questi primi giorni di ritiro a Trigoria , l’argentino continua a scherzare con Nemajia Matic tra un selfie e un video che poi viene puntualmente pubblicato sul profilo social dei calciatori.

Dybala al bancone del bar

Questa volta, il giocatore serbo ha sorpreso Paulo Dybala dietro al bancone del bar, intento a preparare un caffè per il preparatore atletico della Roma Stefano Rapetti. Matic non ha perso tempo a immortalare la scena, con il talento sudamericano in versione barman. E subito dopo, ha pubblicato il video con un commento quasi lusinghiero per l'argentino. "Learning quickly!". Evidentemente, oltre a giocar bene Dybala ha imparato in fretta anche come fare il caffè.