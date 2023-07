Attesa Dybala, futuro in ballo: gli agenti sbarcano a Roma

Dybala, riunioni con gli agenti

La notizia delle ultime ore è che, tra Roma e Milano, sono sbarcati i suoi agenti Jorge Antun e Carlos Novel. Sicuramente sono in programma riunioni con Paulo e tutto l’entourage per programmare la nuova stagione, ma è probabile che vedano lo stesso Pinto per fare un punto della situazione prima della partenza della Roma per il Portogallo. Quindi o oggi o domani. Altrimenti ci sono altri dieci giorni di tempo e non è una data casuale, visto che a fine mese scade la clausola del contratto di Dybala: 12 milioni per l’estero, 8 in più per l’Italia. Al momento, nonostante i sondaggi inglesi e arabi, le possibilità che Paulo lasci la Roma non esistono perché lui si sente al 100% parte del progetto. Ma è chiaro che un discorso economico (lo stipendio), commerciale (il numero 21 è un brand che cammina) e tecnico (la Roma non gioca la Champions, a cui lui teneva molto) va fatto. E farlo il prima possibile farà sentire tutti più sereni, compreso quel Nemanja Matic con cui Dybala è continuamente protagonista di siparietti esilaranti: dopo i caffè, è stato il turno della Mask perfettamente imitata dal centrocampista serbo. I due già erano amici, adesso che sono in ritiro insieme senza le famiglie sono praticamente inseparabili. E la Roma se li gode.

Roma sul mercato: gli obiettivi

Dybala a parte, sono tanti i tavoli su cui è al lavoro Pinto. In entrata, oltre all’attaccante, tutte le energie sono state dirottate sul centrocampista. Sabitzer e Renato Sanches sono i nomi più caldi, il secondo più del primo perché i rapporti con il Psg sono ottimi. Non è un caso che si parli, di nuovo, di un possibile ritorno di Wijnaldum o di Paredes (che piace anche alla Lazio), tutta gente che è a libro paga del Psg ma non fa parte dei progetti di Luis Enrique. La Roma non può acquistarli a titolo definitivo, ma conta di ripetere l’operazione fatta un anno fa con l’olandese. Che poi non sia andata, visto soprattutto il grave infortunio di Gini, è un altro discorso, ma la trattativa era stata impostata nel migliore dei modi. Sanches, così come Sabitzer, però, si muoverà solo se il Psg lo metterà ufficialmente fuori: vuole giocare la Champions e, soprattutto, vorrebbe riscattarsi dopo periodi difficili.

Roma, i nomi in uscita

Questo quadro, naturalmente, potrebbe cambiare a fronte di un’uscita importante. Non Karsdorp, per cui da Francia, Olanda, Emirati e Arabia sono arrivati solo sondaggi e non offerte ufficiali; non Spinazzola, per cui non si muove nulla e che per Mou è un punto fermo; non Solbakken, cercato in Italia ma ancora senza certezze. Solo se la Roma riuscisse a vendere Ibañez avrebbe la liquidità necessaria per potersi muovere più liberamente sul mercato: 25 milioni la cifra minima. Altrimenti si registrano movimenti intorno a Zalewski: piace in Germania e in Premier, ma nessuno a Trigoria vorrebbe privarsi di un gioiello di casa. Per ora.