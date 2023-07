Dybala, 5 anni con Oriana: il gesto d'amore e la richiesta speciale

Cinque anni d'amore per Paulo Dybala e Oriana Sabatini. Un anniversario importante che la cantante e attrice argentina ha voluto festeggiare con una romantica dedica sui social network. “5 anni in cui mi innamoro di te ogni giorno di più: come sono felice che ci siamo incontrati in questa vita. Ti amo con tutta la mia anima”, ha scritto la fidanzata di Dybala. Non è tardata ad arrivare la replica dell'attaccante della Roma: "Ti amo tanto". Poi è spuntata una richiesta speciale...