Alvarez esulta con la Dybala Mask in Champions League

ROMA - L'amicizia è una cosa seria. E allora è successo che ieri sera Julian Alvarez , attaccante del City, ha esulato per i gol contro la Stella Rossa facendo la Dybala Mask , la classica posa che l'attaccante della Rom a mette in mostra quando segna in maglia giallorossa. La Dybala Mask era stata rispolverata contro l'Empoli all'Olimpico pochi giorni prima. Alvarez, che per Dybala è come un fratello minore, ha postato una storia su Instagram taggando Paulo che ha risposto e ringraziato il campagno di squadra della nazionale argentina.

Dybala e Alvarez, esultanze congiunte

In passato anche Dybala aveva preso in prestito l'esultanza di Alvarez, che di solito si trasforma in Spiderman per festeggiare i gol in Premier League e in Champions. Era successo lo scorso aprile: Alvarez ha sparato idealmente la ragnatela dopo il gol al Liverpool con il Manchester City, Dybala dopo la rete contro la Sampdoria.