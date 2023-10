Dybala, come sta dopo l'infortunio: tra Inter e Lecce tutta la verità

ROMA - Lo ha capito anche lui: salvo miracoli a San Siro non ci sarà. O meglio, non giocherà titolare. Perché Paulo Dybala, al Meazza, vorrebbe essere almeno in panchina . Non per dare una mano concreta in campo - nessuno vuole correre rischi - ma per dare una mano fuori. Quello sì. Paulo ci tiene, sa quanto per la Roma sia complicata la sfida del Meazza, con Mourinho squalificato e Lukaku alle prese con un ambiente ostile. Dybala, quindi, a modo suo mette nel mirino quell’Inter che a lungo lo aveva cercato ormai due estati fa salvo poi abbandonarlo e lasciarlo alla Roma. Quell’ Inter a cui un anno fa ha segnato uno dei suoi gol più belli, un sinistro al volo finito sotto l’incrocio e che ha regalato ai suoi una vittoria preziosa.

Dybala e il supporto alla Roma

Sa che quasi certamente non potrà scendere in campo dal primo minuto, ma al tempo stesso sa che essere almeno in panchina potrà dare una nuova iniezione di fiducia ai suoi compagni di squadra, la stessa che ha dato domenica scorsa quando ha assistito al riscaldamento dalla panchina per farsi vedere, per essere presente, per sentirsi leader della squadra. Oltretutto la sua presenza sarà ancora più importante visto che all’appello mancheranno, appunto, José Mourinho, anima e cuore della Roma, mentre invece Lukaku sarà contestato con i 50mila fischietti promessi dai tifosi nerazzurri. Insomma, in una partita che promette scintille la Joya vuole dare il proprio sostegno dal campo e non dalla tribuna. Spinge per esserci: il sogno sarebbe quello di raccogliere qualche minuto in campo prima di tornare a tutti gli effetti contro il Lecce, la realtà dice che molto difficilmente ce la farà. Tra venerdì e sabato il provino decisivo (stesso giorno dei controlli di Azmoun al polpaccio, solo una botta invece per N’Dicka che oggi testerà il piede), poi Mou deciderà.

Dybala, provino e Lecce

Quello che conta, però, è che il processo di recupero stia andando nel migliore dei modi. Dopo il problema avvertito nella sfida contro il Cagliari che lasciava presagire inizialmente il peggiore degli scenari, Paulo è stato confortato dagli esami strumentali e ha cominciato un lavoro estenuante - atletico e mentale - per velocizzare la riabilitazione e restare fuori il minor tempo possibile. Quel lavoro sta dando i frutti sperati visto che non ha avuto più bisogno di nuovi esami e da circa una settimana ha già ripreso ad allenarsi in campo. A ritmi ridotti, certo, ma in maniera confortante per lui e, naturalmente, tutto il gruppo. Da ieri è partita la vera rincorsa verso la ripresa. La mattina allenamento in campo, il pomeriggio invece la fisioterapia: così farà per tutta la settimana - naturalmente saltando la sfida contro lo Slavia Praga - senza un attimo di riposo. Tra venerdì e sabato Mourinho e lo staff medico prenderanno una decisione sulla sua convocazione. Paulo vuole farsi trovare pronto e soprattutto, tra Roma e Argentina, vuole continuità. Contro il Lecce vuole essere titolare per riprendersi il posto accanto a Lukaku, contro la Lazio, prima della sosta, l’auspicio è quello di arrivare al top della forma. Se riuscirà a rispettare il suo ruolino di marcia lo sapremo soltanto a fine settimana, ma la sua caparbietà, oltre alle condizioni fisiche, fanno ben sperare la Roma e lo Special One. E i tifosi, naturalmente: la foto di qualche giorno fa, quando indossava un giacchetto vintage della Roma, è diventata virale perché unisce la modernità - Dybala è il prototipo del calciatore-azienda di oggi - al passato. La sua tecnica, le sue origini e il suo amore per il pallone, che ha pure tatuato, sembrano appartenere a un’altra epoca. E invece tra pochi giorni, il 15 novembre, festeggerà 30 anni. Il 17, al Monumental, c’è Argentina-Uruguay: quale regalo migliore se non una partita con la nazionale?