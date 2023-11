Come sta Dybala? Felice perché si sposa. E perché sta per tornare in campo

ROMA - Il rumore dell’acqua, l’atmosfera felliniana, la compagnia preferita: Paulo Dybala ha chiesto alla sua Oriana di sposarlo in uno dei posti più belli del mondo , davanti alla Fontana di Trevi. È stata una sorpresa fragorosa, orchestrata con la complicità degli amici di sempre: Leandro Paredes , che ha filmato la scena dell’inginocchiamento e della consegna dell’anello, e Alvaro Morata, sbarcato a Roma appositamente per partecipare all’evento. E attenzione al dettaglio: Morata, dopo che Oriana ha detto il fatidico sì a Paulo, ha lanciato una monetina nella fontana come da protocollo scaramantico . Chissà che non immagini di raggiungere Dybala, che è padrino della sua terza figlia , con un anno di ritardo.

Dybala corre verso il Lecce

I tre calciatori, con le rispettive compagne, avevano trascorso la serata in un ristorante stellato con vista Colosseo molto frequentato dai vip, per poi incunearsi nelle vie del centro. Hanno raggiunto a tarda notte la Fontana di Trevi, che spesso è quasi deserta dopo una cert’ora, e vissuto insieme il momento scelto da Dybala per la proposta ad Oriana. La settimana è cominciata dunque meravigliosamente per Paulo, che ieri ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e sarà disponibile domenica contro il Lecce. Forzando avrebbe potuto giocare qualche minuto anche a Milano contro l’Inter ma insieme a Mourinho ha convenuto che fosse più logico ritrovare una condizione atletica accettabile con una settimana supplementare di lavoro a Trigoria.

Corsi e ricorsi

Curiosamente l’anno scorso si infortunò proprio contro il Lecce, calciando il rigore che regalò alla Roma la vittoria. Per quella lesione muscolare rischiò seriamente di perdere l’aereo per il Qatar, e quindi la possibilità di vincere il titolo mondiale con l’Argentina. Per sua fortuna, anche grazie all’atteggiamento comprensivo di Mourinho, gli venne concesso di curarsi con calma e rientrare proprio nell’ultima partita prima del break autunnale, all’Olimpico contro il Torino. Stavolta Dybala non si gioca un traguardo altrettanto prestigioso ma conta di festeggiare in Argentina, con la sua nazionale, il trentesimo compleanno che cade il 15 novembre. Dopo aver saltato per infortunio le convocazioni di ottobre, spera di essere convocato dal ct Scaloni per recuperare il terreno perduto. L’obiettivo è però realizzabile solo se Dybala dimostrerà di stare bene: in questa stagione, a parte la doppietta contro l’Empoli, è stato finora un fattore quasi insignificante per la Roma. La partita di domenica con il Lecce e il derby con la Lazio, con in mezzo la partita di Europa League a Praga, possono rilanciarne le ambizioni e le certezze.

Torna anche Renato Sanches

Dybala dunque sarà titolare domenica e potrà ricomporre la coppia con Lukaku, che ha superato lo shock dei fischietti di San Siro ed è pronto a riprendere la marcia con il solito passo realizzativo. I due devono ancora affinare l’intesa, avendo giocato insieme relativamente poco: tre partite intere (Torino, Genoa e Frosinone) più spezzoni vari. Aspettando anche Pellegrini, che dovrebbe essere disponibile per il derby, Mourinho conta di battere il Lecce grazie alla qualità dei suoi attaccanti. E intanto si gode anche i miglioramenti di Renato Sanches, che ieri ha ripreso a lavorare con i compagni: assente dal 21 settembre, presente per soli 98 minuti in stagione, potrebbe andare in panchina nella prossima partita e poi, se non emergono altri problemi, giocare a Praga per testare la muscolatura. Clinicamente è guarito già da un paio di settimane. Ma visto lo storico di infortuni, Renato Sanches ha deciso di andarci piano: con la Roma ha seguito un protocollo di recupero che ha puntato molto sul lavoro di prevenzione e stabilizzazione, nel tentativo di risolvere o almeno limitare le fragilità strutturali.