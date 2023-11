Dybala, matrimonio in arrivo: "Sono felice, ecco cosa mi ha detto Oriana"

Al lavoro con la nazionale argentina in vista delle sfide contro Uruguay e Brasile, Paulo Dybala ha parlato della proposta di matrimonio alla sua fidanzata Oriana Sabatini e del rapporto con Mourinho: "Sono contento di essere tornato (in nazionale, n.d.r.) - le parole dell'attaccante della Roma ai giornalisti in zona mista dopo l'allenamento - ho detto a Leo Paredes, quando siamo saliti insieme sull'aereo, che è bellissimo venire qui. Non ho risposto alla ultime convocazioni per infortunio, ma ora posso rientrare. Sto bene fisicamente, ho recuperato bene".