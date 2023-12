Dybala punta la Juventus, ecco il piano di Paulo e della Roma

ROMA - A Capodanno non dormirà, come Toninho Cerezo. Ma è lo stesso un professionista, Paulo Dybala . E soprattutto non ci sta ad avere addosso l'etichetta del giocatore perennemente infortunato, come qualcuno vuole mettergli addosso. Certo, è chiaro che la lesione al flessore della coscia sinistra c'è e non può fargli piacere. Ma è vero anche che i suoi stop, in questo anno solare, sono stati spesso di natura traumatica, non muscolare. Ha saltato il 30% delle partite della Roma, ma in quelle giocate è stato quasi sempre il migliore in campo. Mourinho e i compagni hanno bisogno di lui e della sua luce. Ecco perché farà di tutto per non rientrare nel 2024, ma proverà ad anticipare.

Verso Torino

La data non è casuale: 30 dicembre, Torino, casa della Juventus oggi e casa sua per sette anni fino a che, con poca eleganza, è stato messo alla porta. E' chiaro che, per lui, Juventus-Roma non è una partita come tutte le altre. Non serve neppure spiegare perché. Ma è chiaro pure che Dybala sa quanto la Roma abbia la necessità di averlo in campo quanto prima. Farà di tutto per esserci, lavorando mattina e pomeriggio, dividendosi tra Trigoria e la palestra che ha creato nella villa di casa sua. Ha uno staff che lo segue e anche questo, un po', gli provoca frustrazione: il talento argentino fa vita quasi monacale, è attentissimo all'alimentazione e quasi sorride a ripensare al ragazzino che, appena arrivato a Palermo, viveva di Coca Cola e hamburger. Oggi Dybala è un uomo di trent'anni che mangia con estrema cura, segue un'alimentazione rigorosa, lavora con gli uomini di Trigoria, un fisioterapista, un osteopata e un preparatore personale e spesso ha ottimi risultati dai test fisici a cui viene sottoposto. I muscoli sono fragili, lo sa lui, lo sa Mourinho, lo sa la Roma e lo sa l'Argentina, ed è chiaro che fermarsi appena trova un po' di continuità non lo faccia vivere sereno.

Verso il 2024

Ma non è questo il momento dei pensieri, almeno da parte sua. Il 2024 sarà un anno pieno di sfide: la voglia di riportare la Roma in Champions e vincere un trofeo, la Coppa America da disputare (e vincere) con l'Argentina, il matrimonio con la fidanzata Oriana. Per la cronaca: in Sud America parlano di festa doppia, una a Buenos Aires e una in Europa, forse a Ibiza. Sarà davvero così? Non è Paulo a organizzare, ma la compagna. Lui è davvero concentrato solo sul campo. Del contratto si occupano gli agenti: Dybala ha un accordo con la Roma che scade nel 2025, la clausola gli consente di liberarsi, a gennaio e in estate, per 12 milioni, ma al momento è un'ipotesi che nessuno prende in considerazione. E' pur vero, però, che nessuno prende in considerazione anche l'ipotesi rinnovo, considerando che il suo staff, che con Pinto ha eccellenti rapporti, non è mai stato davvero chiamato per discutere una trattativa. Ma, d'altronde, con lo stesso gm e Mourinho in scadenza, capire oggi il futuro di Dybala appare quantomeno complicato. Lui, però, non ci pensa. E lavora sodo per tornare a giocare il più presto possibile. Contro la Juve: save the date. Prima di capodanno. Perché è un professionista.