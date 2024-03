Roma, come sta Dybala: perché oggi è una giornata fondamentale

Si fosse giocato oggi o domani, e se non ci fosse stata di mezzo Pasqua, Paulo Dybala non sarebbe neppure partito per Lecce . Con due giorni in più veri di allenamento il talento argentino sta facendo di tutto per partire con i compagni per la Puglia ed essere disponibile almeno per la panchina. Con Azmoun out (oggi gli esami) e Pellegrini squalificato De Rossi è pronto a dare fiducia dal primo minuto a Baldanzi. Anche perché tra derby e Milan (sei e undici aprile) il tecnico vuole provare ad avere il miglior Dybala a disposizione nelle due gare cruciali che rischiano di indirizzare anche tutte le settimane a venire.

Come sta Dybala

Paulo sta meglio, le due settimane di allenamenti e terapie a Trigoria, senza nazionale, lo hanno aiutato, considerando anche il fastidio muscolare che lo ha fermato non era così profondo come altri in passato. Ieri Dybala ha lavorato ancora a parte, oggi è atteso in gruppo ma né lui né De Rossi vogliono forzare: troppo importante la sua presenza nelle prossime due partite per rischiare. D'altra parte, è pur vero che senza di lui e senza Pellegrini il tasso tecnico della squadra si abbassa e allora è possibile, anzi probabile, che Dybala sia convocato e poi entri in caso di necessità contro il Lecce.

Baldanzi pronto

Dal primo minuto potrebbe giocare Baldanzi che ha smaltito il problema (lieve) all'adduttore: aveva lasciato l'Under 21 proprio per non rischiare uno stop più lungo, l'alternanza di allenamenti e terapie a Trigoria lo ha aiutato a rimettersi in forma. In attacco con lui ci saranno Lukaku e El Shaarawy (anche perché Zalewski viene da un impegno importante con la Polonia), in mezzo al campo De Rossi è orientato a dare fiducia a Aouar con Cristante e Paredes. L'argentino è rientrato ieri, sta bene, ma nell'ultima partita con l'Argentina ha concordato con Scaloni di non partire dall'inizio per un piccolo affaticamento muscolare. Oggi e domani è previsto in gruppo ma anche qui stesso discorso di Dybala: nessuno vuole rischiare, se non sarà al top è pronto Bove.

Chi resta a Roma

Non partiranno con i compagni Kristensen e Spinazzola: a destra ballottaggio tra Celik e Karsdorp con quest'ultimo favorito, a sinistra giocherà Angeliño. Punta ad avere un posto sul volo per Brindisi Tammy Abraham. Non è previsto che giochi ovviamente dall'inizio, al massimo qualche minuto in corsa se le condizioni lo permetteranno, ma l'inglese, che è un ragazzo molto legato all'aspetto emotivo del calcio, ha voglia di tornare a sentirsi completamente parte del gruppo. All'Olimpico ha già rimesso piede, l'aria della trasferta può solo fargli bene.