Dybala, che succede: tutti i retroscena tra Roma, Argentina e matrimonio

ROMA - Non sono giorni facili per Paulo Dybala. Non sono, anzi, settimane facili: perché da quasi tre settimane non ha continuità in campo e in allenamento, perché deve decidere cosa fare del suo futuro (Roma? Arabia? Spagna?) e perché la mancata convocazione con l'Argentina è stata una mazzata. Dybala si aspettava di essere negli Usa con Scaloni e i compagni per le due amichevoli di giugno e lo stesso si aspettava la Roma: la pre convocazione era arrivata, anche il team manager era stato allertato. Scaloni ha cambiato idea nelle ultime ore e in Argentina spiegano il motivo: decisione tecnica, il ct non ritiene in questo momento Dybala pronto e vuole puntare, oltre che su Lo Celso (meno di 90' complessivi in Premier nel 2024 e con un ginocchio non al meglio), anche su Alejandro Garnacho, vent'anni, stellina spagnola del Manchester United che ha scelto di giocare con l'Argentina e sembra piacere tantissimo a Scaloni.

ATTESA. Dybala, però, è tra i migliori attaccanti della Serie A (come da candidatura Lega) e a 30 anni può dare alla nazionale non solo esperienza, ma anche la scintilla di chi, dopo il Mondiale, sogna un nuovo trionfo con la selezione. Evidentemente, per ora, a Scaloni non basta. Dybala continuerà ad allenarsi anche a fine campionato per farsi trovare pronto in caso di chiamata ufficiale (remota, c'è tempo fino al 12 giugno, non impossibile) ma è chiaro che questi giorni, per lui, sono giorni di scelte. In attesa di capire se giocherà domenica a Empoli, al momento è molto probabile che martedì parta con i compagni per l'Australia dove è in programma l'amichevole con il Milan. Inutile dire che, se fosse confermato, gli organizzatori sarebbero al settimo cielo.

LE NOZZE. C'è poi il discorso matrimonio: Paulo e Oriana Sabatini hanno fissato le nozze per il 20 luglio in Argentina, se non facesse la Coppa America quel giorno sarebbe in ritiro, a Roma o altrove. Come coordinare tutto questo con il matrimonio? Dybala, rientrato già ieri da Cannes, potrebbe anticipare, dicono in Argentina, tanto per la sua wedding planner (Claudia Villafane, ex moglie di Maradona) non sarebbe un problema riorganizzare tutto. Ma se cambiasse data Dybala non avrebbe tanti compagni dell'Argentina o, ad esempio, l'amico Morata, impegnato negli Europei.

IL FUTURO. Infine, e questa è forse la cosa più importante, c'è tutta la questione mercato: dove giocherà Dybala la prossima stagione? Paulo deve compiere 31 anni, il prossimo sarà l'ultimo contratto importante della carriera. Ha una clausola da 12 milioni fino a fine luglio, ma ha anche un'opzione per cui se resta a Roma senza rinnovare gli basta giocare il 50% delle partite per avere un prolungamento automatico. Non appena arriverà Ghisolfi i suoi agenti si metteranno seduti e ragioneranno con la società e lo stesso farà Dybala. Anzi, lo sta già facendo. In questo momento i pensieri sono tanti con una certezza: dimostrare a tutti che può ancora fare la differenza. Non sono giorni facili ma di sicuro la luce non si è spenta.