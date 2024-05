Dybala e il matrimonio con Oriana: arrivano due importanti richieste agli invitati

Manca poco al matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini: il 20 luglio il calciatore e la cantante si giureranno amore eterno in Argentina, a Buenos Aires. Catherine Fulop, attrice venezuelana e madre della sposa, ha spifferato in televisione alcuni dettagli del grande evento. Nel programma tv argentino Corta por Lozano, in onda su Telefe, Catherine ha svelato delle precise richieste che la coppia ha fatto agli invitati (circa 300 tra calciatori, artisti e personaggi famosi).

Matrimonio Dybala e Oriana: cosa non potranno fare gli ospiti "Nessuno potrà portare con sé il cellulare, è severamente proibito. Hanno assicurato a tutti gli ospiti di godersi l'evento perché ci sarà una persona che penserà a foto e video e ritrarrà ogni singolo invitato", ha detto la suocera di Dybala. Una pratica molto comune tra i Vip, anche per non avere problemi con un'eventuale esclusiva concordata. E poi: "Non vogliono il video al matrimonio, video con foto di famiglia o di quando erano bambini. Ho chiesto alla wedding planner (Claudia Villafane, ex moglie di Diego Armando Maradona) di avere un proiettore ma mi è stato severamente proibito. Anche gli altri invitati non potranno fare una cosa del genere".

Tutti i dettagli sul matrimonio di Dybala e Oriana Sabatini Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sposeranno nell'immensa tenuta di Dok Haras. L'abito della sposa sarà firmato da Dolce & Gabbana. Al banchetto di nozze non mancherà il vino di Paredes, compagno di squadra di Dybala nella Roma e nella nazionale argentina. Il centrocampista da qualche tempo ha avviato un business nel settore vinicolo con l'aiuto della Cantina Barberis, a El Sauce, una località di Guaymallén, Mendoza. La torta nuziale sarà invece realizzata da Damian Betular, uno dei più rinomati chef argentini che ha cucinato nella sua lunga carriera per star del calibro di Will Smith e Mick Jagger.

