Dybala e Oriana Sabatini: bomboniere, souvenir e il menu del matrimonio

Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono marito e moglie. La coppia si è sposata nella tenuta di Dok Haras, vicino Buenos Aires, alla presenza di ben trecento invitati, tra parenti e amici. L'evento è stato curato dalla wedding planner Claudia Villafane, l'ex moglie di Diego Armando Maradona. Ai presenti sono stati consegnati diversi souvenir, tra cui infradito bianche (per scatenarsi in pista), visiere con dettagli in strass, occhialini a forma di cuore, grembiuli da cucina e bicchieri, oltre che una sciarpa marrone. Tutti gli oggetti avevano il dettaglio della scritta "Ori e Paulo 20.07.24". In più gli invitati hanno potuto scattare delle foto Polaroid durante la serata e farsi tatuaggi lavabili con il volto della coppia. È stato inoltre consegnato a tutti "un kit anti-sbornia" con diversi rimedi per superare l'eventuale sbronza. Sulla borsa una simpatica frase: "I postumi della sbornia durano un giorno, i ricordi sono per sempre".