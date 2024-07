La suocera di Dybala dopo il matrimonio: "Che disastro!". Emergono nuovi dettagli

Continuano ad emergere dettagli e retroscena sul matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini, celebrato a Buenos Aires lo scorso 20 luglio. L'evento è iniziato intorno alle 17 ed è finito praticamante all'alba, tra le 6 e le 7 del mattino, come confermato sui social da Catherine Fulop, la suocera di Dybala. La donna è un'attrice venezuelana molto nota in Argentina ed è legatissima alla figlia e al genero. "Resti di quello che è successo ieri? È stato un disastro ahahah Per fortuna siamo tornati tutti con i denti completi ahahahah", ha scritto Catherine sui social, aggiungendo la canzone Last Friday Night di Kate Perry in cui si parla di una notte movimentata e sregolata. Un pò come quella delle nozze di Dybala e Oriana, dove tutti gli ospiti (oltre ad emozionarsi) si sono anche divertiti parecchio scatenandosi tra balli, canti e drink.