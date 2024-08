Roma, delirio social dei tifosi: "Non cedete Dybala!"

ROMA - Ore caldissime in casa Roma : in discussione il futuro di Paulo Dybala. L'argentino è entrato nel mirino dell' Al Qadsiah : il club arabo sarebbe pronto a presentare una cifra importante, per assicurarsi le prestazioni del numero 21 giallorosso. I tifosi della Roma vivono con ansia queste ore. Numerosi i commenti lasciati dai sostenitori giallorossi sotto alcuni post pubblicati dal club sui rofili social.

Dybala, i messaggi social dei tifosi

Sul profilo Instagram della società giallorossa, i tifosi si sono scatenati, commentando il video dell'ingresso in campo dei giocatori per la seduta odierna di allenamento. Nel filmato si vede anche l'argentino, al quale molti romanisti hanno rivolto dei messaggi: "Paulo non fare scherzi cortesemente", scrive un sostenitore giallorosso. "Paulo resta qui", oppure "Paulo, incatenati a Trigoria", ribattono altri. Molto più duri i messaggi rivolti alla società: "state vendendo il giocatore più forte della Roma dai tempi del capitano…. Allucinante", scrive un tifoso. "Non vendete Dybala, non roviniamo tutto", rilancia un altro. La speranza di molti sostenitori giallorossi è di vederlo in campo domenica, per l'esordio in campionato: "Daje Paulo.. testa a Cagliari e forza Roma".