Post di Dybala nella notte, i tifosi della Roma impazziscono

La Roma si ferma sullo 0-0 nell'esordio contro il Cagliari, ma tutta l'attenzione dei tifosi giallorossi è sul futuro di Dybala. Il fuoriclasse argentino è partito dalla panchina, entrando al 69' e creando la miglior occasione della partita per Dovbyk (traversa). Poi, dopo il triplice fischio, è andato sotto al settore ospiti di Cagliari per salutare i 400 tifosi romanisti in quella che potrebbe essere la sua ultima partita con la Roma.