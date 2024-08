Dybala, ci siamo: a breve decide sull'Arabia

CAGLIARI - Lo stillicidio continua. Paulo Dybala tiene in ansia i tifosi della Roma anche dopo la partita di Cagliari, nella quale gli sono bastati 25 minuti per far notare la differenza del suo calcio. Non solo per l'assist a Dobvyk che ha colpito la traversa. Ad ogni modo in queste ore si sta decidendo il futuro della Joya: in città è arrivata anche la madre Alicia, dopo la moglie Oriana, per ragionare sull'offerta dell'Al-Qadsiah.