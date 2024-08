Dybala e il video da brividi sull’addio: like a sorpresa di Zalewski

I tifosi della Roma stanno provando a metabolizzare l'addio di Dybala, ormai diretto verso l'Arabia Saudita. Un video da brivi, pubblicato sulla pagina Instragram Tecnica di Base, ha sottolineato l'amore che si è instaurato negli ultimi due anni tra il popolo giallorosso e l'asso argentino. "Non era questo il finale Paulo, non doveva andare a finire così", si legge mentre scorrono le immagini. Ancora: "Una parte di noi è rimasta a Budapest...". Dybala lascia "un vuoto incolmabile" e viene definito "una Gioconda non conclusa" ma anche "una lettera non spedita".