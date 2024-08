Dybala lascia la Roma: perché quelle lacrime di Budapest saranno indimenticabili

L'amore può non essere eterno, ma non dovrebbe durare così poco. Soprattutto quando è vero, condiviso, contraccambiato. E quanto male fa quando si interrompe bruscamente? La fine improvvisa fa tremare le gambe, blocca il fiato in gola, rende tutto malinconico ancora prima che finisca. Perché porta qualcosa di incompiuto. Porta via le emozioni, i pochi ricordi, le illusioni, le speranze e i sogni. Porta via la gioia di quando pensi che tutto sia possibile e ti lascia il rimpianto di tutto quello che poteva essere e non è stato. Ecco: Paulo Dybala, oltre a svariati milioni di euro (ma l’amore vero c’entra poco col denaro), porta via con sé tutto questo. C'è una frase che ieri rimbalzava sui social, di Eminem: «Il cuore te lo spaccano una volta sola, dopodiché sono solo graffi». Come immagine molti tifosi hanno messo quella dell'addio al calcio di Totti. Negli ultimi sette anni i romanisti hanno visto liquidare il proprio Capitano come se fosse l'ultimo dei calciatori - e il primo dei problemi - e hanno visto salutare quel signore che oggi siede in panchina con un anonimo tweet alle 8 di mattina. Possono sopravvivere, quindi, all'addio di Dybala? Sì, certo. Mai schiavi del risultato e mai schiavi del singolo, la Roma prima di tutto e tutti. Anche se poi quei tutti si chiamano Totti e De Rossi, che non hanno rappresentato due colori ma un amore. Dybala non ha rappresentato tutto questo: veniva dall'Argentina, dal Palermo e dalla Juventus, faceva la maschera a Torino e la farà anche in Arabia, chiuderà la carriera forse al Boca perché il cuore è lì che lo porterà. Ma ci sono amori che anche se non eterni ti lasciano qualcosa dentro. Ti lasciano soldi (quanto ha fatto incassare Paulo al club tra maglie e biglietti?), a voler essere cinici. Ma ti lasciano soprattutto sogni.