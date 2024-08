Da Soulé e Paredes a Zalewski: Dybala, tutti i messaggi dei compagni

ROMA - Il colpo di teatro che nessuno si aspettava, forse nemmeno Dybala che aveva detto sì al trasferimento in Arabia e che poi ha spiazzato tutti con un post a sorpresa, con cui ha dato appuntamento a domenica prossima al popolo giallorosso per continuare la favola d'amore insieme. E ovviamente un ribaltone di questo tipo ha infiammato in un istante il web : dalle reazioni dei compagni di squadra a quella della moglie Oriana Sabatini , fino ai meme e ai commenti dei tifosi-vip, tutti sono esplosi di gioia per la permanenza di Dybala alla Roma .

Dybala, le reazioni dei compagni di squadra

Il post Instagram di Dybala è stato letteralmente invaso da migliaia di like e commenti in pochissimo tempo. Tra i tanti anche quelli dei compagni della Joya: Zalewski ha scritto "Show must go on"; la moglie di Paredes invece, Camila Galante, un caloroso "Vamos amigo, questa è casa tua, vi amo", riferendosi anche ad Oriana; Soulé ha condiviso tra le storie un abbraccio con Paulo aggiungendo cuori giallorossi; Paredes ha sottolineato: "Per chi non ha capito, la Joya rimane con noi". El Shaarawy ha commentato con un diamante, Abraham e Oriana Sabatini con i cuori.