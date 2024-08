Dybala incontra i tifosi della Roma, il saluto speciale: delirio a via del Corso

ROMA - È Dybala mania per le strade della capitale, con lo store ufficiale della Roma in via del Corso preso d'assalto da centinaia di tifosi giallorossi, accorsi per acclamare la Joya, coinvolta dal club in un'iniziativa commerciale. Dopo aver rifiutato l'Arabia, non si fermano le iniziative dei tifosi per testimoniare tutto il loro amore nei confronti del campione argentino. Che da parte sua, fa di tutto per ricambiare l'affetto.

Roma, Dybala mania dai voucher ai cori All’arrivo allo store, Dybala è sceso dall’auto e ha salutato con un cenno i circa 200 tifosi assiepati da ore per vederlo. Con loro maglie, cappellini, poster e "santini" da far autografare al giocatore. In mattinata era stata proprio la Roma a chiamare a raccolta i tifosi, mettendo in palio per i primi 60 che si fossero presentati alle 10 di mattina all'apertura dello store altrettanti voucher per poter entrare nel negozio durante la visita dell'argentino, rivolgergli qualche domanda e ottenere selfie ed autografi. Sono stati chiaramente in molti di più ad accorrere in centro, anche solo per poter fotografare l'arrivo della Joya, accolta in un tripudio di cori e applausi.

Dybala si affaccia al balcone: è delirio Mentre i 60 fortunati erano all'interno dello store, Paulo Dybala non ha voluto trascurare le centinaia di tifosi ancora presenti all'esterno e si è affacciato al balcone del primo piano del negozio per salutare i suoi fans. In strada si è scatenato il delirio, tra i "ti amo Paulo" da ogni dove e il grido "Dyabala, Dybala" che si è levato altissimo tra le vie del centro storico. Sorridente, ma quasi imbarazzato, l'argentino ha risposto ringraziando i presenti e percorrendo avanti indietro la balconata per accontentare tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA