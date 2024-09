Dybala al Boca, la reazione del papà della moglie Oriana è virale

Dopo gli impegni con la maglia della nazionale argentina , Paulo Dybala e Leandro Paredes sono tornati nella capitale, per tornare a disposizione di Daniele De Rossi in vista della ripresa del campionato e della sfida contro il Genoa . Intanto dall'Argentina fanno discutere le dichiarazioni di Osvaldo Sabatini , papà di Oriana Sabatini .

Dybala, la reazione del papà di Oriana

Il padre della moglie di Dybala ha infatti commentato le parole di qualche mese fa di Paredes, che aveva promesso un ritorno al Boca Juniors portando con sè Dybala. Osvaldo Sabatini, tifoso del River Plate, ha scherzosamente "minacciato" la Joya: "Dico sempre a Paulo che con il suo sinistro magico potrebbe giocare nel River. Paredes vorrebbe portarlo al Boca Juniors, ma se ciò dovesse accadere ci sarebbe un problema serio in famiglia. Ma pens che per ora non tornerà nel calcio argentino".