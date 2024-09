Matrimonio Dybala, il calciatore ha fatto piangere il suocero: retroscena

Le parole di Dybala al matrimonio con Oriana Sabatini

"Paulo ha fatto un discorso...Mio marito piangeva..." - ha ricordato la suocera di Dybala in tv - "Lui ha detto ad Oriana: "Mio padre sarà molto orgoglioso di me dal cielo, ma non per i miei successi calcistici ma per la donna che ho scelto per accompagnarmi nella mia vita". Ova si è emozionato tanto". Com'è noto la Joya ha perso il padre quando aveva 15 anni e in suo onore ha deciso di lasciare una sedia vuota al suo matrimonio.