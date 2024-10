Roma, Dybala infortunato: problema muscolare. Salta Monza e Argentina

ROMA - Dybala salterà Monza e rischia di non esserci anche per gli impegni dell'Argentina. La Joya si ferma , Juric deve fare i conti con lo stop del fuoriclasse argentino: fastidio muscolare durante l'allenamento di oggi (sabato) e niente partenza per la trasferta di Monza. In dubbio, a questo punto, anche le gare internazionali con l'Albiceleste contro Venezuela (10 ottobre) e Bolivia (16 ottobre).

Dybala e Hummels fuori dai convocati per il Monza

In questo avvio di stagione Dybala è sceso in campo in tutte le occasioni eccetto la partita contro il Venezia, quando è rimasto in panchina. Adesso arriva lo stop che toglie a Juric il suo fuoriclasse, escluso dai convocati per Monza. Out anche Hummels per una febbre, mentre si rivede Zalewski, riaggregato in rosa e di nuovo a disposizione.

Roma, i convocati per Monza

Portieri: Ryan, Svilar, Marin

Difensori: Angelino, Celik, Dahl, Hermoso, Mancini, N'Dicka, Abdulhamid, Sangaré, Angelino

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Koné, Zalewski

Attaccanti: Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé