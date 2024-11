Dybala ora è leader, la Roma lo venera

Una delizia, di qualità ma anche di carattere. Dybala ha scoperto anche l’animo del combattente , presupposto ineliminabile del calcio di Juric. La felicità del gol, meraviglioso per scaltrezza ed esecuzione, è stata sfogata con un comportamento eloquente: Paulo ha afferrato la maglia come a dire «E’ mia, sono orgoglioso di indossarla» e ha cacciato un urlo «Vamos» che aveva tenuto in gola da molto tempo. In campionato, guardando le reti su azione, non segnava proprio dall’ultimo Roma-Torino, il 26 febbraio, quando si esibì addirittura in una tripletta che stese il suo allenatore attuale.

La Roma ai suoi piedi

E’ stata una scena insolita dentro al repertorio di prodigi accompagnati sempre dal sorriso spensierato. Di questa Roma che balbetta idee, senza dare davvero l’impressione di volerle (o poterle) applicare, Dybala sta diventando non solo il genio delle soluzioni inattese ma anche «il leader tecnico», come lo ha definito Juric giovedì sera. I due si conoscono da molto tempo, per la precisione dalla stagione a Palermo in cui Paolino era un giovane argentino apprendista di calcio italiano e Juric il vice allenatore che affiancava Gasperini. Chi pensa che uno come Dybala possa rischiare di non giocare con Juric non conosce la storia. Il feeling tra loro non è mai venuto meno dopo che Juric, rivolgendosi rispettosamente al boss, sollecitò l’impiego di questo talento straordinario a dispetto dell’immaturità professionale.