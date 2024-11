Roma, Dybala ko: nuovo problema muscolare, salta il Bologna

Brutte notizie per Ivan Juric. Paulo Dybala sarà costretto a saltare la sfida contro il Bologna i n programma domenica 10 novembre allo stadio Olimpico e valida per la dodicesima giornata di campionato. Ad annunciare il forfait dell'argentino è stato il tecnico Juric in conferenza stampa.

Juric annuncia il forfait di Dybala

"Dybala non ci sarà - ha detto il tecnico - ha avuto un fastidio. Non proprio un infortunio, un fastidio. Un po' lo ha avvertito in Belgio, ieri si è allenato ma sentiva ancora questo fastidio. Su Pellegrini devo ancora riflettere se giocherà o meno", ha ribadito. Il tecnico è entrato poi nello specifico: "Non ha infortuni veri, ma sensazioni, dolori, cicatrici che non ti lasciano sereno: ieri ha provato ad allenarsi, è partito un po', ha sentito questo fastidietto e non ci sarà". Paulo Dybala era rimasto in panchina in Belgio ed era stato escluso dall'undici titolare anche nella trasferta di Verona.