Oriana, la moglie di Dybala: "La mia lotta contro depressione e disturbi alimentari"

Oriana Sabatini si gode la vita matrimoniale a Roma con Paulo Dybala. Ma di recente l'attrice e cantante è tornata da sola in Argentina per fare visita alla sua famiglia. E durante il suo soggiorno a Buenos Aires è stata ospite del podcast Seria increible. Durante l'intervista Oriana ha commosso tutti raccontando della sua lotta contro la depressione e i disturbi alimentari (ha sofferto di anoressia e bulimia). "Forse sono depressa da tutta la vita, parlo sempre molto con i miei medici. Non so cosa sia venuto prima, l'uovo o la gallina, che nel mio caso sarebbe il disturbo alimentare o la depressione. È come se a volte mi sentissi depressa perché ho un disturbo alimentare o a volte mi sento come se fosse il contrario", ha confidato.

Oriana Sabatini tra depressione e disturbi alimentari Sulla depressione Oriana Sabatini ha confidato: "Lo descrivo come avere quel costante ronzio nelle orecchie ma ti dice cose brutte su di te. I farmaci non impediscono a quei pensieri di non tornare mai più nella tua vita". E poi: "Devi fare un lavoro terapeutico in modo da iniziare ad avere strumenti migliori. Non c'è un motivo particolare a tutto questo. Pensavo fosse per il trasferimento, ma quando sono tornata qui è stata la stessa cosa. Per me è molto importante avere la mia routine".

I problemi di salute della moglie di Dybala Oriana riesce a tenere a bada questo problema della sua vita grazie al trattamento e all'aiuto di professionisti. "Zero motivazioni, fai fatica a vivere, la vita ti pesa", ha ammesso per poi precisare: "Non consiglio a tutti di iniziare a prendere farmaci perché mi è capitato mille volte di voler smettere. Quando le cose si fanno davvero insopportabili bisogna farsi aiutare da un esperto".

