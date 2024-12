Dybala al Galatasaray diretta Roma: agente a Istanbul, aggiornamenti LIVE

Il Galatasaray vuole Dybala . Il suo agente, Carlos Novel, è già volato a Istanbul per incontrare il consiglio direttivo del club turco e la stampa locale si è detta sicura: "Paulo ci sta pensando". E la Roma ? Segui tutti gli aggiornamenti sulla giornata in diretta.

14:05

Dybala in scadenza con la Roma

Importante il tema del contratto di Dybala: l'argentino sarebbe molto vicino al rinnovo automatico con la Roma, leggi QUI tutti i dettagli

13:41

Ranieri: "Non ho percepito da Dybala volontà di andarsene, ma se ha altre priorità..."

Queste le parole di Claudio Ranieri sulla Roma e Dybala a Mediaset: "La partita di domani è un'occasione di riscatto, ci teniamo, a Como secondo tempo non accettabile. Anche i ragazzi ci tengono, la Samp vorrà mettersi in mostra, dobbiamo essere pronti e tenaci". La società è infuriata dopo il ko di Como e Ranieri dice: "Mi fa piacere, allora parlano, dite sempre che non parlano... Non commento, saremo vigili e porteremo giocatori che migliorino quello che abbiamo. Se si può migliorare si migliora altrimenti rimaniamo così". Impossibile non parlare di Dybala: "Fa piacere avere Dybala quando sta bene, se ha altre priorità e lui non vuole restare.... Se ho percepito la volontà di andarsene? No, per niente".

13:30

Roma, tra poco Ranieri parla a Mediaset

Tra pochi minuti le parole di Claudio Ranieri a Mediaset prima della Coppa Italia

13:03

Dybala, domani possibile panchina

Domani Paulo Dybala dovrebbe partire dalla panchina contro la Sampdoria in Coppa Italia. Non c'entra il mercato: regolare turnover

12:40

Dybala, in Turchia già migliaia di video

In Turchia, su tutti i social, sono già migliaia i video in cui si vedono tutte le giocate di Dybala tra Juve, Roma e Argentina. I tifosi del Galatasaray sognano la coppia con Osimhen

12:30

Dybala, la posizione della Roma

Al momento la Roma non fa filtrare nulla, ma nei giorni scorsi, dopo il ko di Como, era emersa chiara la rabbia dei Friedkin per una stagione nata male e iniziata peggio. Il messaggio è chiaro: non ci sono intoccabili

12:25

Dybala al Galatasaray, le parole del vice presidente che confermano la trattativa

Il vice presidente del Galatasaray non ha smentito, anzi, l'interesse del Galatasaray per Dybala. Secondo quanto riporta TVSport Metin Ozturk ha detto: "Come sempre accade ci sono giocatori che lasceranno la squadra e altri che arriveranno durante la finestra di mercato di riparazione. Io non sto supervisionando questa trattativa, l'uomo al comando è Okan Hodja, ma so che ci sono contatti. È normale. Posso dire che ogni scelta verrà presa seguendo le linee direttive di Okan Buruk e della squadra degli scout. Di sicuro tutti i calciatori vogliono giocare in una squadra con grandi obiettivi come il Galatasaray".

12:13

Roma, oggi niente conferenza per Ranieri. A Mediaset possibili frasi su Dybala

Niente conferenza oggi per Claudio Ranieri. Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria il tecnico parlerà a Mediaset. Possibile che gli venga chiesto anche del futuro di Paulo Dybala

12:12

Dybala al Galatasaray, tifosi turchi impazziti

I tifosi turchi sono impazziti all'idea che Dybala possa andare al Galatasaray: sotto i post di Paulo su Instagram è invasione di commenti

12:11

Dybala al Galatasaray, tutte le cifre

Ma Dybala potrebbe davvero andare al Galatasaray? Non gratis. E poi dal primo al 15 gennaio c'è una clausola in ballo. LEGGI QUI tutte le cifre

12:03

Roma, il Galatasaray vuole Dybala

Il Galatasaray, da tempo, ha messo gli occhi su Lorenzo Pellegrini. Ma la notizia delle ultime ore, con tanto di foto, che arriva da Istanbul è che in realtà il club turco sta facendo di tutto per prendere Paulo Dybala: LEGGI LA NOTIZIA

Roma