Roma, la carica di Dybala: vuole giocare per i 200 gol

È in un momento di forma talmente positivo che Dybala non sente né la stanchezza né il peso delle tante partite giocate in una stagione per lui così positiva dal punto di vista atletico. Paulo ha voglia soltanto di scendere in campo e dare il massimo. Si spiega così la richiesta dell’attaccante argentino a Ranieri di poter giocare titolare anche la partita di stasera contro il Monza. Non importa che abbia dato tutto contro il Porto, decidendo il passaggio del turno con una doppietta ma soprattutto con una qualità fuori dal normale che ha spazzato via il terrore del gol subito da Samu. Non importa che si stia avvicinando l’Athletic Bilbao, una doppia sfida delicata, a ora la più importante della stagione, nella quale Paulo è chiamato a dare il massimo per trascinare la squadra. Nulla ha importanza per lui se non il Monza. Ed è incredibile lo stato di forma atletico e mentale di un ragazzo che vuole giocare ogni minuto di partita, senza pensare ad altro che ad aiutare la sua squadra a rincorrere la zona Europa che sta aspettando sorprendentemente la Roma.

Dybala ad un passo dai 200 gol in carriera

Beh, in effetti un altro pensiero c’è ed è il raggiungimento dei 200 gol in carriera. Ne manca soltanto uno per fare cifra tonda e poter festeggiare una tappa (attenzione, non un traguardo) della sua vita calcistica. Il 198 e il 199 li ha realizzati giovedì scorso col Porto, e allora quale miglior partita se non contro l’ultima in classifica e all’Olimpico per celebrare le duecento reti in carriera? Ecco perché Paulo ha dato massima disponibilità a Ranieri di scendere in campo dal primo minuto, pur rispettando naturalmente quelle che saranno le decisioni che il tecnico prenderà questa mattina, quando comunicherà la formazione alla squadra. In ogni caso Dybala punta quota 200 anche se dovesse partire dalla panchina e quindi entrare a gara in corso: la voglia di giocare non gli manca, così come aiutare la squadra a trovare la vittoria e il decimo risultato utile consecutivo.

Roma, le scelte di Ranieri contro il Monza

Monza da rispettare, ma chiaramente Ranieri sta ragionando anche su un po’ di turnover. In difesa torna Hummels che non ha giocato nelle ultime quattro partite stagionali e adesso si risistemerà al centro della difesa. Il centrale di destra potrebbe essere ancora Celik (o Rensch) per far rifiatare Mancini che tra l’altro era uscito malconcio dal Tardini e ha giocato un po’ dolorante col Porto. N’Dicka favorito invece su Nelsson che potrebbe avere spazio a gara in corso. Sulla corsia destra torna Saelemaekers, a sinistra può avere un’altra occasione Salah-Eddine, così come Gourna-Doutah sulla trequarti, con Cristante e Koné in mezzo al campo. Davanti Shomurodov: Dovbyk non è stato convocato e punta la sfida di domenica col Como.