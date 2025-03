Roma, la svolta Dybala: la parola chiave usata per primo da Ranieri

ROMA - La partita d’andata è stata il punto più basso della Roma e anche il suo. Lo ricordiamo uscire a passo lento, triste, mentre completa il giro del campo dopo la sostituzione che ha seguito di qualche minuto un gol sbagliato davanti alla porta di Reina . Si era ancora sullo 0-0, dal lago di Como non era ancora uscito il mostro chiamato Gabrielloni che ormai Fabregas ha dimenticato in panchina. Bene: a dieci giornate e due mesi e mezzo di distanza, Paulo Dybala è il simbolo di un’orgogliosa rincorsa che ha riportato la Roma a pochi passi dall’ eurozona . Da quel gelido pomeriggio ha segnato 6 gol tra campionato e coppa disegnando anche 3 assist. In certi momenti anzi si è preso in braccio i compagni, come contro il Porto quando un errore di Svilar aveva messo a rischio la qualificazione. In due azioni, Dybala ha rimesso le cose a posto con una doppietta maradoniana .

Roma, la gestione di Dybala

Ranieri, che non smette mai di pregare per la salute del suo giocatore migliore, lo ha tenuto fuori per un’ora contro il Monza, in una partita che meditava di vincere senza di lui. E lo vuole al top anche giovedì, per intimorire l’Athletic Bilbao all’Olimpico. Ma non può lasciarlo a riposo anche contro il Como, il «dentista senza anestesia» che ha infilzato nelle ultime due settimane Fiorentina e Napoli. Lo ha visto in palla, motivato e determinato in allenamento. Se non subentrano incertezze psicofisiche dell’ultim’ora, Dybala giocherà.

Dybala, la ricerca

Stavolta il traguardo personale, il duecentesimo gol in carriera, è uno stimolo che conta relativamente. La priorità è allungare la serie positiva della Roma, che è cominciata proprio dopo la disfatta dello stadio Sinigaglia e che non concede margini di errore. Ve lo immaginate Dybala l’anno prossimo senza la vetrina europea? Beh, lui non vuole neanche pensarci di guardare le coppe in televisione anche se l’astinenza da Champions, al terzo anno di lontananza, comincia a pesargli.