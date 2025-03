Roma, Dybala è carico: Athletic nel mirino, Paulo a caccia del gol numero duecento

Sale l’ansia europea, aumenta l’adrenalina per la sfida con il Bilbao e allo stesso modo aumentano anche le voci incontrollate sulle condizioni dei giocatori. Così se è vero che Zeki Celik ha riportato una piccola lesione di primo grado del tendine congiunto bicipite femorale coscia sinistra, e le sue condizioni andranno monitorare giorno per giorno, ieri mattina si è diffusa una fake news su Dybala che ha allarmato mezza popolazione giallorossa: «Paulo è stato sottoposto a una risonanza magnetica!», «Ecco, lo sapevo, si è fatto male prima della gara più importante», «Un mio amico che lo conosce dice che ha una lesione», e così via. Ore di scambi social e WhatsApp per arrivare alla conclusione che Dybala ha soltanto un livido per una delle tante botte ricevute in partita, in questo caso in quella di giovedì scorso contro il Bilbao. Nessun dramma, nessun allarme al Fulvio Bernardini, solo un po’ di classica seccatura per notizie che non corrispondono al vero.