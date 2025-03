Dybala e Oriana, il dolce regalo per il 60esimo compleanno della suocera  

Traguardo importante per Catherine Fulop, la suocera di Paulo Dybala. L'attrice venezuelana, molto nota in Argentina, ha compiuto 60 anni. Per l'occasione ha condiviso sui social un video in cui, più energica che mai, si è mostrata felice e grata di quanto costruito fino ad oggi nella sua vita. Ha poi condiviso alcuni messaggi ricevuti dai suoi cari, tra cui quello della figlia Oriana Sabatini che ha scritto: "Buon compleanno alla mia mamma! Che la vita ti trovi con la stessa felicità e amore con cui ti svegli ogni giorno. Non meriti niente di meno! Ti amo all'infinito". La Fulop ha inoltre svelato il regalo unico e dolce che Oriana e Dybala le hanno inviato nonostante la distanza: un bellissimo mazzo di girasoli. "È molto speciale, adoro questo bouquet perché ho sempre portato i girasoli a mio padre. Grazie, Ori e Paulo, vi voglio bene", ha commentato Cathy, visibilmente commossa.