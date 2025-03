Roma, i Friedkin in soccorso di Dybala: cosa hanno fatto per rassicurare Paulo

Sono ore di attesa, consulti e confronti. Ma sprattutto sono ore di decisioni, quelle che Paulo Dybala e la Roma prenderanno tra oggi e domani sulla modalità del recupero dalla lesione al tendine subita nella sfida di domenica scorsa contro il Cagliari. Questi ultimi giorni al Fulvio Bernardini sono stati totalmente incentrati sull’ infortunio dell’argentino , una vera doccia fredda per Ranieri in vista delle ultime nove finali che determineranno il piazzamento della squadra in campionato, su come decidere di affrontarlo per permettere a Paulo di tornare il prima possibile in campo e di aiutare il gruppo a concludere la stagione positivamente.

Dybala, il supporto dei Friedkin

Il primo aspetto, quello più importante da considerare nell’intera vicenda, è che la Roma e lo staff di Dybala sono sulla stessa lunghezza d’onda, stanno lavorando insieme con fiducia e unità d’intenti per trovare la soluzione migliorer per il ragazzo. Per questo motivo ieri Paulo era molto più tranquillo rispetto alle frenetiche ore post infortunio che lo aveva totalmente abbattuto per il forfait in nazionale oltre, naturalmente, all’impossibilità di essere in campo con la maglia giallorossa nei prossimi impegni. Dybala è più sereno grazie al grande supporto che i Friedkin gli stanno dando nell’aiutarlo a scegliere il miglior percorso di recupero. I proprietari sono in costante contatto con il ragazzo, hanno dato mandato allo staff medico di supportarlo in pieno e hanno chiesto più consulti con professori internazionali per capire quale potrà essere la soluzione migliore per il suo recupero.

I consulti

Il primo a essere stato contattato è naturalmente il dottore di fiducia dei Friedkin, il professor Georg Ahlbaumer che dirige la Klinik Gut di St Moritz e che sta mettendo su l’equipe che lavorerà con Paulo nel recupero. Non solo, i proprietari hanno dato mandato ad Ahlbaumer di chiedere consulti a livello mondiale per avere sul tavolo tutte le opzioni possibili per il trattamento della lesione. È stato contattato anche il dottor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, l’ex storico medico del Bayern Monaco esperto nel trattamento degli infortuni al ginocchio e ai tendini. Insomma, il supporto dei Friedkin è stato più che apprezzato da Dybala, dall’agente Carlos Novel (da tre giorni nella Capitale) e da tutto il suo staff. A proposito, Dan ieri era a Bruxelles per le riunioni del consiglio e del comitato esecutivo dell’Eca.