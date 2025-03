Operazione Dybala, i messaggi da brividi della moglie e della suocera sui social

Paulo Dybala si opererà : il calciatore della Roma si sottoporrà ad un intervento chirurgico dopo la lesione al tendine rimediata contro il Cagliari. Dunque stagione finita per l'argentino. Il giocatore ha espresso tutta la sua amarezza e ha condiviso un messaggio su Instagram: "Cari amici, Innanzitutto, vi ringrazio di cuore per l'affetto che sempre mi dimostrate. Dopo i risultati degli esami e aver valutato diverse opzioni, ho deciso di sottopormi a questo intervento ora per tornare il prima possibile. Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo, continuerò a sostenere i miei compagni della Roma in questa fase cruciale del campionato e la nostra nazionale, che seguirò come un tifoso in più durante queste partite di qualificazione. Tornerò presto, ancora più forte, promesso. Ci vediamo in campo! Forza Roma e Vamos Argentina".

I messaggi della moglie e della suocera di Dybala

Il post Instagram di Dybala è stata sommerso da like e commenti. E tra i tanti di pronta guarigione e "forza campione", non sono passati inosservati quelli di Oriana Sabatini e Catherine Fulop, rispettivamente moglie e suocera di Paulo. E tutte e due molto note in Argentina, così come Ova Sabatini, il suocero dell'attaccante e anche lui attore. "Ti amo con tutta la mia anima", ha scritto Oriana che, per amore, non ha esitato a trasferirsi in Italia nonostante la sua carriera ben avviata in Sud America. "Forza Paulo, mi dispiace molto per quello che è successo. Sono sicura che tornerai presto e più forte! Dio ti benedica!", ha invece commentato la Fulop, che è molto legata al genero.