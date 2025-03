Dybala oggi a Londra: quando e dove si opera. Il messaggio del fratello di Beltran

Paulo Dybala è partito per Londra. L'attaccante argentino si sottoporrà domani, martedì 25 marzo, all'intervento chirurgico al tendine, lesionato nel corso della gara casalinga contro il Cagliari, che si è chiusa con il successo dei giallorossi per 1-0. Dybala è partito questa mattina dall'aeroporto di Ciampino: al suo fianco c'erano la moglie Oriana, il suo agente e il medico della società giallorossa. L'argentino, di comune accordo con la società, ha optato per l'operazione, preferendola alla terapia conservativa, che lo avrebbe comunque tenuto lontano dai campo di gioco per almeno un mese.