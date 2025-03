Dybala torna a Roma, le immagini in stampelle: "In campo a settembre? Non lo so"

Non era scontato. Non lo è mai in questi casi, ma Paulo Dybala, accolto dai cronisti a Ciampino dopo la sua operazione al tendine a Londra, si è fermato a parlare per qualche minuto con i giornalisti. Per un attimo ha abbandonato la sua proverbiale riservatezza e ha deciso di dire qualche parola, ridendo anche del suo lapsus quando ha risposto "No no" alla domanda se avesse sentito Ranieri. Ha sorriso, Dybala, e poi ha chiarito: "Sì sì". Per il resto la sua immagine in stampelle ha colpito tutti, anche se Paulo ha assicurato: "Sto bene. In campo prima di settembre? Non lo so". Più facile dopo che prima, in realtà, ma si vedrà.