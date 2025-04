La Roma oltre Dybala: c’è un dato sorprendente e incoraggiante 

Roma, Ranieri valorizza i giocatori a disposizione

Ranieri spera che duri, pur sapendo che nei tanti scontri diretti che l’attendono la qualità del campione ne avrebbe sostenuto le ambizioni europee. Forse non si sarebbe aspettato neanche lui di esultare per un gol di Shomurodov o per l’improvvisa scossa di Dovbyk, grazie al quale la Roma ha vinto tre delle ultime quattro partite (reti decisive contro Como, Cagliari e Lecce). Nel frattempo però sta massimiazzando il rendimento di tanti calciatori, come Angeliño che Ghisolfi ha riscattato in estate per 5 milioni e che recentemente Nico Williams ha definito «un crack». Ha ricostruito mentalmente Celik, diventato insostituibile come centrale difensivo dopo essere stato per due stagioni il terzino destro di riserva (della riserva). Soulé, come si accennava prima, gioca ora con maggiore fiducia, rischiando le giocate. Paredes è tornato il fulcro del centrocampo, tanto da ritardare di un anno il ritorno al Boca Juniors. All’appello manca ormai solo il capitano, Lorenzo Pellegrini, che non ha sfruttato l’occasione-rilancio di Lecce. Ma Ranieri non intende perderlo: il suo talento è una componente ineliminabile per lo sprint finale, soprattutto in mancanza di Dybala.