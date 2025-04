Dybala, l'euro di Ranieri e i due di Ghisolfi sulla Champions: "Non è facile, ma..."

Mentre la Roma si gode il secondo giorno di riposo concesso da Ranieri dopo la vittoria contro il Verona, Paulo Dybala è a Madrid per impegni personali. Non la più semplice delle giornate, visto che Dybala è argentino, oltre che molto credente, ed evidentemente la morte di Papa Francesco lo ha toccato. Nonostante questo, il campione argentino ha comunque parlato della Roma e della possibile qualificazione in Champions: "È difficile, ma possiamo farcela". Più vicino ai due euro scommessi da Ghisolfi che all'euro non scommesso da Ranieri, Dybala, che spiega: "La classifica ci dice che possiamo farcela, non è facile. Ci sono - ha spiegato in conferenza stampa ai Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport in corso a Madrid - moltissime squadre che stanno lottando per un posto e stanno giocando bene. Io cerco di stare vicino ai miei compagni, speriamo che chi sta più su in classifica perda alcuni punti e che possiamo arrivare all'obiettivo della Champions".