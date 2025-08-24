Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Roma, il nuovo Dybala alla Altafini. E ora può spalmare l'ingaggio

Ieri l'argentino brillante negli ultimi 20' contro il Bologna, una gestione che convince
Roale
1 min

"L'importante è che lui non abbia degli stop, ci auguriamo semplicemente questo. Verrà utilizzato per quella che è la sua condizione, ma crescerà in continuazione perché è un grandissimo giocatore. Anche 20 minuti sono importanti". Parole e musica di Gian Piero Gasperini che ieri di note dolci ne ha ascoltate parecchie. Tra loro c'è anche Paulo Dybala entrato nella ripresa al posto dell'amico Soulè per aumentare il

