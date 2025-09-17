Spavento per Dybala, la suocera cade dal palco: "Per fortuna sono viva"

Brutta caduta per Catherine Fulop, la suocera di Paulo Dybala. È successo durante la reunion degli Erreway, band nata nella serie tv argentina Rebelde Way nella quale la madre di Oriana Sabatini ha recitato nei primi anni Duemila. Il suo ingresso è stato festeggiato dal pubblico, ma pochi secondi dopo è successo qualcosa che nessuno si aspettava: è caduta dal palco, spaventando tutti. Mentre scendeva i gradini con i suoi altissimi tacchi a spillo ha perso l'equilibrio. E nella caduta ha trascinato con sé alcuni monitor presenti ai lati della struttura. Un grosso spavento ma per fortuna nulla di grave: dopo qualche minuto, con l'aiuto di alcuni assistenti, è riuscita a rialzarsi. "Per fortuna sono viva", ha dichiarato. Poi ha rassicurato tutti via social: "Sto bene, sono integra".