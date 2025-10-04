Dybala, Oriana mostra il pancino per la prima volta e lascia tutti senza parole

Pochi giorni dopo aver annunciato di aspettare la sua prima figlia, Oriana Sabatini ha deciso di mostrare per la prima volta sui social il suo pancione che cresce. L'attrice e cantante, incinta di quattro mesi di Paulo Dybala , ha condiviso un intimo selfie da casa sua, immortalando un momento molto speciale di questa nuova fase. Nell'immagine Oriana appare di profilo davanti allo specchio della sua spaziosa cabina armadio. Indossa un top sportivo verde menta, abbinato a pantaloni da jogging grigi ampi, che esaltano la sua dolce attesa con eleganza e naturalezza. Con i capelli sciolti, gli occhiali rettangolari e un'espressione tenera, la futura mamma irradia felicità mentre tiene in mano il telefono per immortalare l'attimo.

La foto di Oriana Sabatini incinta che ha scatenato un'ondata di dolcezza

La prima foto del pancino di Oriana Sabatini ha scatenato un'ondata d'affetto sui social, dove i suoi fan non hanno tardato a esprimere messaggi di vicinanza e commozione. L'immagine è diventata rapidamente virale e ha raccolto migliaia di commenti in poche ore, evidenziando non solo la sua bellezza, ma anche la tenerezza con cui sta vivendo questo periodo. Il primo selfie con il pancione non celebra solo la maternità, ma anche l'inizio di una nuova avventura familiare per la coppia, unita dal 2018.

Oriana Sabatini incinta di Dybala, è in arrivo una bambina

"Non mi importava il sesso, ma è una femmina. Sono molto felice", ha fatto sapere Oriana Sabatini. Riguardo alla sua relazione con Paulo Dybala, ha ammesso: "È super emozionato; vuole stare con me ovunque. Sinceramente, è un momento molto bello per noi come coppia". E riguardo a come gestisce l'ansia e le paure che a volte si presentano, l'attrice ha spiegato: "Ci sono giorni in cui mi sento spaventata, come ogni donna incinta, ma cerco di concentrarmi sugli aspetti positivi e sull'amore che già provo per questa bambina". Con queste parole e l'ultimo scatto, Oriana non solo condivide un momento intimo e personale, ma appare anche vicina e autentica con il suo pubblico, dimostrando che i cambiamenti fisici, emotivi e personali della gravidanza possono essere vissuti con gioia e trasparenza.