Alba Parietti, la promessa al figlio: "Proverò a riportare Dybala a Torino"

Alba Parietti raggiante e sorridente accanto a Paulo Dybala. È la foto postata dalla soubrette su Instagram e diventata subito virale. I due si sono incontrati a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, alla premiere di Seeing Red, il docu-film racconta la vita e la carriera di Luca Cordero di Montezemolo. "Francesco Oppini adesso ci parlo io, non ti prometto niente, provo a riportartelo a Torino", ha scritto Alba. Sia lei che il figlio, avuto dall'ex marito Franco Oppini, sono tifosi sfegatati della Juve. E hanno sempre avuto grande stima di Paulo che, però, per il momento resta alla Roma. Il contratto con il club giallorosso scadrà il prossimo giugno ma c'è in ballo la possibilità di un rinnovo per altri quattro anni.