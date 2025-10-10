Dybala presto papà, il gesto che ha fatto piangere la suocera  

Paulo Dybala sta per allargare la famiglia: a marzo nascerà la sua prima figlia , frutto del grande amore che dal 2018 lo lega a Oriana Sabatini. La madre di quest'ultima, Catherine Fulop , è entusiasta di diventare finalmente nonna. "L'altro giorno gli ho mandato qualcosa sul ruolo del padre e su quello che dovranno affrontare, che sicuramente non sarà lo stesso: lui deve rinascere e cominciare a imparare a essere padre e lei a essere madre", ha raccontato l'attrice nel programma tv argentino LAM. "Ho detto loro: "Vi mando qualcosa che ho trovato su internet, un video di uno psicologo che parla dell'argomento, per dirvi che non sarà facile, che non dovrete avere paura, ma è per farvi sapere che le cose cambieranno", ha continuato Catherine. "E lui mi ha detto: 'Darò il massimo, possiamo farcela. Quindi non preoccuparti'. Mi ha commosso, Paulo è disposto a dare il massimo ".

Dybala e il grande sogno di diventare padre

La suocera di Dybala ha dunque proseguito: "È stato bello vederli in grado di realizzare quel sogno che lui, soprattutto lui, aveva da così tanto tempo". E poi ancora: "Ricordo che quando hanno iniziato a frequentarsi, lui lo voleva subito e lei continuava a temporeggiare. Ho pensato che fosse bello che non volessero avere figli troppo presto, così da potersi godere i viaggi e le esperienze che vivono oggi come coppia. Hanno trascorso tanti anni divertendosi insieme". La Fulop ha ricordato i commenti che sua figlia le aveva fatto in passato: "Mi diceva: 'Mamma, finché non mi sentirò in grado di gestire questa responsabilità, non lo farò, perché a volte non riesco nemmeno a gestire la mia vita'". E con orgoglio ha dunque sottolineato: "Mi è sembrato perfetto, perché i ragazzi di oggi riflettono molto, mettono tutto in discussione. Questa generazione non agisce d'impulso. Lei lo voleva, ma aveva anche le sue paure".

"Mia nipote ha già tutto, sono una nonna loca"

"Sarò una nonna pazza! Completamente pazza", ha detto ridendo Catherine Fulop. "Sto già comprando tutto. Mia nipote ha più cose di chiunque altro. Sono emozionata". Infine ha concluso menzionando anche i passati disturbi alimentari di Oriana Sabatini: "Questa bambina arriva per portare la luce. A volte la vita ti mette alla prova per farti riscoprire te stessa, e credo che Ori sia in questo processo. Sono qui per sostenerla, ma anche per godermela. Sono già una nonna felice".