Dybala, la suocera si opera alla spalla: "Vorrei tenere in braccio mia nipote"

Settimane dopo essere stata protagonista di un momento virale in cui è caduta dal palco , Catherine Fulop ha rivelato che l'incidente le ha lasciato gravi conseguenze: dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla destra. In un'intervista esclusiva con Teleshow la suocera di Dybala ha raccontato i dettagli dell'operazione e di come ha affrontato questo periodo di incertezza. "Devo sottopormi all'operazione perché sembra che cadendo si sia reciso un tendine e dei legamenti", ha fatto sapere.

Catherine Fulop costretta ad operarsi dopo la brutta caduta dal palco

L'attrice venezuelana, molto nota in Argentina, ha spiegato che quello stesso giorno, ancora sconvolta per la sua imminente partenza per il Giappone, ha cercato di minimizzare il dolore: "Faceva male, ma avevo preso un antinfiammatorio e mi ero messa del ghiaccio, e due giorni dopo sono partita". Ma con il passare del tempo e l'intensità dell'esperienza internazionale, le cose sono peggiorate: "Poi ha iniziato a farmi male, non riuscivo a muovere il braccio. Voglio dire, è stato allora che è iniziato il dolore, ma ho continuato. È un'operazione programmata. Ho ricevuto un duro colpo all'osso, quindi devono aspettare che il gonfiore si riduca".

La suocera di Dybala emozionata per l'arrivo della nipote

C'è anche una ragione profondamente emotiva che sta spingendo Catherine Fulop a sottoporsi velocemente all'intervento chirurgico (previsto per il 27 novembre). Sua figlia, Oriana Sabatini, aspetta una bambina da Paulo Dybala. Per l'attrice e suo marito, l'attore argentino Ova Sabatini, si tratta della prima nipotina. "Non voglio rimanere bloccata, devo portare in braccio mia nipote", ha detto, aggiungendo con il suo caratteristico entusiasmo: "Quella bambina non toccherà terra prima di aver compiuto quattro anni". La Fulop è già pronta a viziare la piccolina, alla quale ha già acquistato più di un regalo: "Sarò una nonna loca, mia nipote ha già tutto", ha raccontato in tv mostrando alcune tutine e giochini per la nascitura.