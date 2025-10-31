Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 31 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dybala e il rinnovo con la Roma: confermata l’ipotesi triennale. Ecco la strategia

Il talento argentino e il futuro: il manager sbarcherà a Roma e inizierà la trattativa
Giorgio Marota
1 min

Un biennale o un triennale nel futuro di Paulo Dybala. Anche se i dialoghi tra il club e il suo entourage non sono ancora partiti ufficialmente, da settimane l’argomento del rinnovo di un contratto che scadrà il 30 giugno è nell’agenda del ds Massara. Per fare in modo che le buone intenzioni si trasformino in atti concreti deve verificarsi quanto segue: Dybala continua a star bene fisicamente e a incidere sui risultati della squadra, accetta una riduzione dell’ingaggio che oggi si attesta sugli 8 milioni netti e sfugge alla tentazione di trasferirsi in Argentina per chiudere lì la propria carriera.

Dybala, le scelte sul futuro

Sul secondo e sul terzo punto pare già esserci un convincimento importante da parte del calciatore, che a febbraio diventerà papà e vorrebbe far crescere a Roma la sua bambina. D’altro canto, Paulo è un leader riconosciuto da tutti: dai tifosi agli sponsor, passando per l’allenatore. Le premesse per la fumata bianca ci sono. Quando, nelle prossime settimane, il suo agente Novel sbarcherà a Roma comincerà la vera e propria trattativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Dybala

Da non perdere

Dybala e il futuro con la RomaRoma, non c’è nulla di falso