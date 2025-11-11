Dybala, Oriana incinta torna in Argentina per il baby shower: "La bambina sta arrivando da Hogwarts"  

Oriana Sabatini è incinta di Paulo Dybala. In questi giorni mentre il giocatore è alle prese con un infortunio, l'attrice e cantante è tornata in Argentina per festeggiare con le persone più care l'arrivo della sua bambina, previsto per il prossimo marzo. Un baby shower a tema Harry Potter, saga di cui Oriana è una grande fan. Le foto condivise sui social network hanno mostrato la futura mamma radiosa in jeans neri e con un cardigan mezzo abbottonato, con il quale ha messo in mostra il pancione che cresce. Nel corso della serata quello stesso pancione si è trasformato in una sorta di tela, riempito dalle amiche con disegni colorati e bellissimi, pieni di amore e auguri. Palloncini e gadget erano nei colori rosso e oro: un riferimento a Grifondoro, una delle quattro Case della Scuola di Magia di Hogwarts. La Sabatini ha persino indossato il mantello del celebre maghetto e impugnato una bacchetta. "La bambina sta arrivando da Hogwarts", ha scherzato.