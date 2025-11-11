Dybala, Oriana incinta torna in Argentina per il baby shower: "La bambina sta arrivando da Hogwarts"
Oriana Sabatini è incinta di Paulo Dybala. In questi giorni mentre il giocatore è alle prese con un infortunio, l'attrice e cantante è tornata in Argentina per festeggiare con le persone più care l'arrivo della sua bambina, previsto per il prossimo marzo. Un baby shower a tema Harry Potter, saga di cui Oriana è una grande fan. Le foto condivise sui social network hanno mostrato la futura mamma radiosa in jeans neri e con un cardigan mezzo abbottonato, con il quale ha messo in mostra il pancione che cresce. Nel corso della serata quello stesso pancione si è trasformato in una sorta di tela, riempito dalle amiche con disegni colorati e bellissimi, pieni di amore e auguri. Palloncini e gadget erano nei colori rosso e oro: un riferimento a Grifondoro, una delle quattro Case della Scuola di Magia di Hogwarts. La Sabatini ha persino indossato il mantello del celebre maghetto e impugnato una bacchetta. "La bambina sta arrivando da Hogwarts", ha scherzato.
Oriana Sabatini incinta: la passione per Harry Potter
Dopo la festa a Buenos Aires con le amiche e la sorella, Oriana Sabatini è volata a New York con i suoi genitori - gli attori sudamericani Ova Sabatini e Catherine Fulop - per assistere alla première a Broadway del musical basato sulla storia di J.K. Rowling. In particolare sull'ultimo libro Harry Potter e la maledizione dell'erede. Sul palco anche Tom Felton, che per anni ha interpretato il ruolo di Draco Malfoy. È la prima volta che un membro del cast originale di Harry Potter partecipa a questo spettacolo teatrale, che prosegue la storia dei film molti anni dopo.
Le riflessioni di Oriana Sabatini sulla gravidanza
Di recente Oriana Sabatini ha condiviso delle riflessioni molto importanti e vere sulla gravidanza. Ha parlato apertamente delle difficoltà della gestazione, che non equivale sempre ad una dolce attesa: "È un po' frustrante non sentirmi bene. Questo non è il periodo più felice della mia vita. Non sono felice ogni giorno come vedo sui social media", ha confessato.