Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 11 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dybala, Oriana incinta torna in Argentina per il baby shower: "La bambina sta arrivando da Hogwarts"  

Mentre Paulo è alle prese con una lesione del bicipite femorale sinistro, la moglie è tornata dalla sua famiglia e dalle amiche più care per una occasione speciale
3 min
TagsDybalaOriana Sabatini

Oriana Sabatini è incinta di Paulo Dybala. In questi giorni mentre il giocatore è alle prese con un infortunio, l'attrice e cantante è tornata in Argentina per festeggiare con le persone più care l'arrivo della sua bambina, previsto per il prossimo marzo. Un baby shower a tema Harry Potter, saga di cui Oriana è una grande fan. Le foto condivise sui social network hanno mostrato la futura mamma radiosa in jeans neri e con un cardigan mezzo abbottonato, con il quale ha messo in mostra il pancione che cresce. Nel corso della serata quello stesso pancione si è trasformato in una sorta di tela, riempito dalle amiche con disegni colorati e bellissimi, pieni di amore e auguri. Palloncini e gadget erano nei colori rosso e oro: un riferimento a Grifondoro, una delle quattro Case della Scuola di Magia di Hogwarts. La Sabatini ha persino indossato il mantello del celebre maghetto e impugnato una bacchetta. "La bambina sta arrivando da Hogwarts", ha scherzato.

Oriana Sabatini incinta: la passione per Harry Potter

Dopo la festa a Buenos Aires con le amiche e la sorella, Oriana Sabatini è volata a New York con i suoi genitori - gli attori sudamericani Ova Sabatini e Catherine Fulop - per assistere alla première a Broadway del musical basato sulla storia di J.K. Rowling. In particolare sull'ultimo libro Harry Potter e la maledizione dell'erede. Sul palco anche Tom Felton, che per anni ha interpretato il ruolo di Draco Malfoy. È la prima volta che un membro del cast originale di Harry Potter partecipa a questo spettacolo teatrale, che prosegue la storia dei film molti anni dopo. 

Le riflessioni di Oriana Sabatini sulla gravidanza

Di recente Oriana Sabatini ha condiviso delle riflessioni molto importanti e vere sulla gravidanza. Ha parlato apertamente delle difficoltà della gestazione, che non equivale sempre ad una dolce attesa: "È un po' frustrante non sentirmi bene. Questo non è il periodo più felice della mia vita. Non sono felice ogni giorno come vedo sui social media", ha confessato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Dybala

Da non perdere

I tradimenti di DybalaIl gol più bello di Dybala
Unisciti alla community