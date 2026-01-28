Dybala quasi papà, il messaggio della moglie Oriana Sabatini commuove tutti
Manca davvero poco alla nascita della prima figlia di Paulo Dybala. La moglie Oriana Sabatini ha sorpreso i suoi follower con una condivisione inattesa e dal tono misurato, scegliendo Instagram per raccontare un momento centrale della sua vita privata. L’artista ha pubblicato una serie di fotografie che la ritraggono con il pancione ormai evidente, rivelando di essere al settimo mese di gravidanza. A corredare le immagini, una didascalia essenziale ma carica di significato: "Quasi mamma". Poche parole, ma cariche di emozione.
Dybala, la moglie Oriana è al settimo mese di gravidanza
Negli scatti, Oriana Sabatini posa sia di profilo sia frontalmente, mettendo in evidenza le sue nuove dolci forme. Lo stile è semplice, lontano da costruzioni scenografiche: abiti comodi e linee morbide. Una scelta che restituisce un’atmosfera intima e autentica, in cui lo sguardo rilassato e la postura naturale raccontano serenità e consapevolezza. Le immagini trasmettono calma e pienezza, lasciando emergere la felicità di una fase nuova, accolta senza enfasi ma con evidente emozione. La reazione del pubblico è stata immediata. Nel giro di poche ore, il post è stato sommerso da migliaia di like e da una lunga sequenza di commenti affettuosi. Fan, amici e volti noti hanno voluto condividere il loro entusiasmo, sottolineando la dolcezza delle immagini e la forza comunicativa di una frase tanto breve quanto incisiva.
Quando nascerà la figlia di Dybala e Oriana Sabatini
Il parto di Oriana Sabatini è previsto a metà marzo. La figlia di Dybala nascerà a Roma. Per questo dall'Argentina sta per arrivare la suocera, l'attrice Catherine Fulop. Top secret il nome della nascitura: a sceglierlo è stata Oriana. "È un nome tratto da un film che ho visto quando avevo 15 anni e ho pensato: 'Se avrò una figlia, la chiamerò così'. - ha spiegato la Sabatini - Poi ho fatto una lista con mille nomi e quando mi hanno chiamato per dirmi che era una femmina ho pensato: 'Deve chiamarsi così!'".