Dybala quasi papà, il messaggio della moglie Oriana Sabatini commuove tutti

Dybala, la moglie Oriana è al settimo mese di gravidanza

Negli scatti, Oriana Sabatini posa sia di profilo sia frontalmente, mettendo in evidenza le sue nuove dolci forme. Lo stile è semplice, lontano da costruzioni scenografiche: abiti comodi e linee morbide. Una scelta che restituisce un’atmosfera intima e autentica, in cui lo sguardo rilassato e la postura naturale raccontano serenità e consapevolezza. Le immagini trasmettono calma e pienezza, lasciando emergere la felicità di una fase nuova, accolta senza enfasi ma con evidente emozione. La reazione del pubblico è stata immediata. Nel giro di poche ore, il post è stato sommerso da migliaia di like e da una lunga sequenza di commenti affettuosi. Fan, amici e volti noti hanno voluto condividere il loro entusiasmo, sottolineando la dolcezza delle immagini e la forza comunicativa di una frase tanto breve quanto incisiva.

Quando nascerà la figlia di Dybala e Oriana Sabatini

Il parto di Oriana Sabatini è previsto a metà marzo. La figlia di Dybala nascerà a Roma. Per questo dall'Argentina sta per arrivare la suocera, l'attrice Catherine Fulop. Top secret il nome della nascitura: a sceglierlo è stata Oriana. "È un nome tratto da un film che ho visto quando avevo 15 anni e ho pensato: 'Se avrò una figlia, la chiamerò così'. - ha spiegato la Sabatini - Poi ho fatto una lista con mille nomi e quando mi hanno chiamato per dirmi che era una femmina ho pensato: 'Deve chiamarsi così!'".